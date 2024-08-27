2024 YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

27 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:43

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14-19 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak ediliyor.

Sosyal medya hesabından ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaptı.

2024 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 27 Ağustos Salı günü itibarıyla sonuçlar açıklandı.

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek öğrenebilecekler.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"14-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."