2024 YKS tercih döneminin Temmuz - Ağustos aylarında yapılması bekleniyor

30 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:34

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2024 YKS tercih dönemi, Temmuz - Ağustos aylarında olması bekleniyor.

Bu süreçte öğrenciler, aldıkları puanlar doğrultusunda üniversite ve bölüm tercihlerini yapacaklar.

2024 YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS tercih dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz - Ağustos aylarında yapılması bekleniyor.

Bu süreçte öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanan puanlara göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

Tercih dönemi hangi tarihlerde başlayacak ve kaç gün sürecek konusu ise hala merak konusu.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklar. T

Öğrencilerin, tercih dönemine hazırlık yaparak doğru ve bilinçli seçimler yapmaları gerekiyor.

Yaptıkları tercihler, gelecekteki eğitim ve kariyer hayatlarına önemli bir yön verecek.