2024 YÖK Atlas'a göre biyomedikal bölümü için en az 397 puan gerekiyor
ÖSYM tarafından 2024 YKS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, devlet üniversitelerin biyomedikal bölümlerinin puanlarını merak etti. YÖK Atlas tarafından biyomedikal bölümü için en az kaç puan gerektiği açıklandı.
8-9 Haziran tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih yapacakları lisans bölümlerinin en az kaç puanla öğrenci aldığını merak etmeye başladı.
BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ EN AZ KAÇ PUANLA ALIYOR?
Devlet üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde biyomedikal bölümü okumak isteyen adayların YÖK Atlas tarafından 2023 yılı verilerine göre en az 373 puan alması gerekiyor.
BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ EŞİT AĞIRLIK MI, SAYISAL MI?
Biyomedikal bölümünü tercih edecek öğrencilerin sayısal puanları dikkate alınacak.
BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Yıldız Teknik Üniversitesi
Taban Puan: 437,739
Ankara Üniversitesi
Taban Puan: 432,460
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Taban Puan: 397,309
Kocaeli Üniversitesi
Taban Puan: 450,071
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Taban Puan: 423,121
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Taban Puan: 446,589
Pamukkale Üniversitesi
Taban Puan: 440,200
İskenderun Teknik Üniversitesi
Taban Puan: 409,381
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Taban Puan: 405,833
Erciyes Üniversitesi
Taban Puan: 418,181
Kastamonu Üniversitesi
Taban Puan: 449,167
Düzce Üniversitesi
Taban Puan: 418,966
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Taban Puan: 428,148
Samsun Üniversitesi
Taban Puan: 436,987
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Taban Puan: 450,661
Çukurova Üniversitesi
Taban Puan: 405,800