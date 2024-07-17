2024 YÖK Atlas'a göre biyomedikal bölümü için en az 397 puan gerekiyor

17 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:38

8-9 Haziran tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih yapacakları lisans bölümlerinin en az kaç puanla öğrenci aldığını merak etmeye başladı.

BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ EN AZ KAÇ PUANLA ALIYOR?

Devlet üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde biyomedikal bölümü okumak isteyen adayların YÖK Atlas tarafından 2023 yılı verilerine göre en az 373 puan alması gerekiyor.

BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ EŞİT AĞIRLIK MI, SAYISAL MI?

Biyomedikal bölümünü tercih edecek öğrencilerin sayısal puanları dikkate alınacak.

BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi

Taban Puan: 437,739

Ankara Üniversitesi

Taban Puan: 432,460

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Taban Puan: 397,309

Kocaeli Üniversitesi

Taban Puan: 450,071

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Taban Puan: 423,121

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Taban Puan: 446,589

Pamukkale Üniversitesi

Taban Puan: 440,200

İskenderun Teknik Üniversitesi

Taban Puan: 409,381

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Taban Puan: 405,833

Erciyes Üniversitesi

Taban Puan: 418,181

Kastamonu Üniversitesi

Taban Puan: 449,167

Düzce Üniversitesi

Taban Puan: 418,966

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Taban Puan: 428,148

Samsun Üniversitesi

Taban Puan: 436,987

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Taban Puan: 450,661

Çukurova Üniversitesi

Taban Puan: 405,800