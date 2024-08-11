2024 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:23
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 YÖKDİL/2 sınavı sona erdi. Sınavın bitmesinin ardından cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı gündem oldu.
11 Ağustos 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024 YÖKDİL/2) bugün saat 10.15'te başladı.
Sınavın sona ermesinin ardından adaylar soru kitapçıkları ile cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.
YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Bugün düzenlenen YÖKDİL/2 sınav sorularının ve cevap anahtarlarının gün içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
Adaylar ÖSYM'nin sitesinden cevap anahtarlarına erişim sağlayabilecekler.
YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YÖKDİL//2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak öğrenebilecekler.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli oluyor.
Kaynak: TGRT Haber