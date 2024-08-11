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2024 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:23
2024 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 YÖKDİL/2 sınavı sona erdi. Sınavın bitmesinin ardından cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı gündem oldu.

11 Ağustos 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024 YÖKDİL/2) bugün saat 10.15'te başladı.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar soru kitapçıkları ile cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

2024 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarının bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor - 1. Resim

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bugün düzenlenen YÖKDİL/2 sınav sorularının ve cevap anahtarlarının gün içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin sitesinden cevap anahtarlarına erişim sağlayabilecekler.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre YÖKDİL//2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak öğrenebilecekler.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli oluyor.

Kaynak: TGRT Haber
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