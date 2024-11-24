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2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:17
2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Memur adaylarının en çok araştırdığı ve beklediği KPSS 2024/2 merkezi atama sürecinin detayları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın umutla beklediği bir gelişme.

2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 1. Resim

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN?

KPSS 2024/2 merkezi atama tarihlerini netleştirdi ve ÖSYM’nin sitesinde yayımlandı.

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında KPSS 2024/2 tercihleri yapılacak.

Adaylar bu tarihlerde tercih işlemlerini tamamlayarak, başvurularını gerçekleştirebilecek.

2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 2. Resim

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercihleri için beklenen tercih kılavuzu şu an için erişime açılmadı.

Memur adayları tercih yapabilecekleri kadroları, kontenjanları ve başvuru şartlarını kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte öğrenebilecek.

KPSS 2024/2 merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden bireysel olarak yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Tercih işlemlerinin arından 1-2 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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