2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

24 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:17

Memur adaylarının en çok araştırdığı ve beklediği KPSS 2024/2 merkezi atama sürecinin detayları belli oldu.