2024/2 Merkezi atamanın ne zaman yapılacağı araştırılıyor
Memur adaylarının en çok araştırdığı ve beklediği KPSS 2024/2 merkezi atama sürecinin detayları belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın umutla beklediği bir gelişme.
KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN?
KPSS 2024/2 merkezi atama tarihlerini netleştirdi ve ÖSYM’nin sitesinde yayımlandı.
19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında KPSS 2024/2 tercihleri yapılacak.
Adaylar bu tarihlerde tercih işlemlerini tamamlayarak, başvurularını gerçekleştirebilecek.
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS 2024/2 tercihleri için beklenen tercih kılavuzu şu an için erişime açılmadı.
Memur adayları tercih yapabilecekleri kadroları, kontenjanları ve başvuru şartlarını kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte öğrenebilecek.
KPSS 2024/2 merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden bireysel olarak yapılacak.