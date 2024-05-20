2024'e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 18:17 - Güncelleme : 20 May 2024 18:31
Steam yıllardır dünyada oyun severlerin en çok kullandığı platformlardan biri. Özellikle Türkiye'de çoğu kişinin ziyaret ettiği ve oyun satın aldığı Steam'de en çok hangi oyunlar oynanıyor merak ediliyor. İşte detaylar...
Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri.
Milyonlarca oyuncuyu ağırlıyan ünlü platform, en çok oynanan oyunlar listesini açıklandı.
İşte oyuncuların en çok tercih ettiği 10 oyun:
PUBG: Battlegrounds
Anlık oyuncu rekoru: 3,257,248
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Anlık oyuncu rekoru: 1,308,963
Dota 2
Anlık oyuncu rekoru: 1,295,114
Cyberpunk 2077
Anlık oyuncu rekoru: 1,054,388
Lost Ark
Anlık oyuncu rekoru: 1,324,761
Apex Legends
Anlık oyuncu rekoru: 511,676
Goose Goose Duck
Anlık oyuncu rekoru: 702,845
New World
Anlık oyuncu rekoru: 913,634
Terraria
Anlık oyuncu rekoru: 489,886
Valheim
Anlık oyuncu rekoru: 502,387
Kaynak: TGRT Haber