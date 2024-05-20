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2024'e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 18:17 - Güncelleme : 20 May 2024 18:31
2024&#039;e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı

Steam yıllardır dünyada oyun severlerin en çok kullandığı platformlardan biri. Özellikle Türkiye'de çoğu kişinin ziyaret ettiği ve oyun satın aldığı Steam'de en çok hangi oyunlar oynanıyor merak ediliyor. İşte detaylar...

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri.

Milyonlarca oyuncuyu ağırlıyan ünlü platform, en çok oynanan oyunlar listesini açıklandı.

İşte oyuncuların en çok tercih ettiği 10 oyun:

2024'e kadar Steam’de tüm zamanların en çok oynanan 10 oyunu açıklandı - 1. Resim

PUBG: Battlegrounds

Anlık oyuncu rekoru: 3,257,248

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Anlık oyuncu rekoru: 1,308,963

Dota 2

Anlık oyuncu rekoru: 1,295,114

Cyberpunk 2077

Anlık oyuncu rekoru: 1,054,388

Lost Ark

Anlık oyuncu rekoru: 1,324,761

Apex Legends

Anlık oyuncu rekoru: 511,676

Goose Goose Duck

Anlık oyuncu rekoru: 702,845

New World

Anlık oyuncu rekoru: 913,634

Terraria

Anlık oyuncu rekoru: 489,886

Valheim

Anlık oyuncu rekoru: 502,387

Kaynak: TGRT Haber
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