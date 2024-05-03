2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu

03 May 2024 15:31 - Güncelleme : 03 May 2024 15:42

Togg yine zirveyi bırakmadı! Nisan ayında satılan elektrikli otomobillerde dikkat çeken ilk beş

Togg yine zirveyi bırakmadı! Nisan ayında satılan elektrikli otomobillerde dikkat çeken ilk beş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Türkiye'deki otomobil pazarına ilişkin veriler her ay paylaşılıyor.

ODMD tarafından 2024 Nisan ayında en çok satılan otomobiller ve elektrikli araçlar açıklandı.

Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan modeller merak ediliyor.

Nisan ayında otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azaldığı açıklandı.

2024 Nisan ayında en çok satan otomobil 4 bin 328 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

En çok satan elektrikli araç ise 3 bin 3 adet ile yerli marka Toog'un T10X modeli oldu.

Nisan ayının en çok satan 10 otomobili ise şöyle:

Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 4.328 2. Togg T10X 3.003 3. Volkswagen Tiguan 2.809 4. Renault Clio 2.619 5. Hyundai i20 1.903 6. Chery Tiggo 7 Pro 1.832 7. Chery Omoda 5 1.760 8. Chery Tiggo 8 Pro 1.723 9. Dacia Duster 1.688 10. Toyota Corolla 1.667

2024'ün Ocak-Nisan döneminde en çok satılan modeli ise 19 bin 568 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.