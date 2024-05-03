Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu
03 May 2024 15:31 - Güncelleme : 03 May 2024 15:42

2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu

Vatandaşlar tarafından 2024 yılında en çok satılan arabalar araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar en çok satılan elektrikli arabaları da merak ediyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
2024&#039;ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Türkiye'deki otomobil pazarına ilişkin veriler her ay paylaşılıyor. 

ODMD tarafından 2024 Nisan ayında en çok satılan otomobiller ve elektrikli araçlar açıklandı. 

Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan modeller merak ediliyor.

2024'ün Nisan ayında en çok satılan otomobili Egea olurken elektriklilerde Togg T10X oldu - 1. Resim

Nisan ayında otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azaldığı açıklandı.

2024 Nisan ayında en çok satan otomobil 4 bin 328 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

En çok satan elektrikli araç ise 3 bin 3 adet ile yerli marka Toog'un T10X modeli oldu.

Nisan ayının en çok satan 10 otomobili ise şöyle:

SıraModelAdet
1.Fiat Egea Sedan4.328
2.Togg T10X3.003
3.Volkswagen Tiguan2.809
4.Renault Clio2.619
5.Hyundai i201.903
6.Chery Tiggo 7 Pro1.832
7.Chery Omoda 51.760
8.Chery Tiggo 8 Pro1.723
9.Dacia Duster1.688
10.Toyota Corolla1.667

2024'ün Ocak-Nisan döneminde en çok satılan modeli ise 19 bin 568 adet ile Fiat Egea Sedan oldu. 

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...