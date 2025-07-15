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 | Erdem Avsar

2025 2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı?

Üniversiteye yeni başlayacak olan ve mevcut öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu.

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2025 2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:53

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak ve bu kapsamda tercihini başka şehirden yana kullanacak olan öğrenciler için tarafından yönetilen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtların kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci merak konusu.

Peki, yurt başvuruları başladı mı? KYK yurtlarına nasıl başvuru yapılır?

2025 2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gelecek dönem KYK yurt başvuruları takvimin için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20 Ağustos tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı.

KYK başvurularının yine bu tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

2025 2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları üzerinden şu adımlarla yapılıyor:

Öğrenci e-Devlet şifresiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Yurt Başvurusu" sayfasına girer.

İlk kayıt ücretini yatıran öğrenciler, belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yaparak işlemini tamamlar.

KYK yurt kayıt işlemi için öğrencilerin, yurdun bulunduğu şehre gitmesine gerek yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK yurt ücretleri ne kadar?
Ücretler, kesinleşmesinin ardından ilgili banka ATM’lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından görüntülenecek.
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