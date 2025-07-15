2025 2026 dönemi KYK yurt başvuruları başladı mı?

Üniversiteye yeni başlayacak olan ve mevcut öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak ve bu kapsamda tercihini başka şehirden yana kullanacak olan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtların kalmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci merak konusu.

Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurtlarına nasıl başvuru yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gelecek dönem KYK yurt başvuruları takvimin için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20 Ağustos tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı.

KYK başvurularının yine bu tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden şu adımlarla yapılıyor:

Öğrenci e-Devlet şifresiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Yurt Başvurusu" sayfasına girer.

İlk kayıt ücretini yatıran öğrenciler, belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yaparak işlemini tamamlar.

KYK yurt kayıt işlemi için öğrencilerin, yurdun bulunduğu şehre gitmesine gerek yoktur.