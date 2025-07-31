2025 adli tatil ne zaman bitecek? Adliyeler ne zaman açılıyor?

Özellikle yargı kurumlarında işi olanlar “Adli tatil ne zaman sona erecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki, adli tatil ne zaman bitecek ve adliyeler tam olarak hizmet vermeye başlayacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarih aralığında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" maddesinde "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer." ifadeleri yer alıyor.

Bu kapsamda yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlıyor.

Öte yandan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz davaları, nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayet işleri ve de iflas ve konkordato davaları adli tatilde devam eder.

Bunlar dışında avukat, hâkim, savcı ve diğer yargı personelleri ile yargı kurumlarında işi olanlar adli tatilin bitmesini bekliyor.