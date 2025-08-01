2025 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Ağustos ayı kira artış oranı için gözler TÜİK’e çevrildi.

Kira sözleşmeleri ağustos ayında yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerini bekliyor.

KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranlarının hesaplanmasında, 12 aylık ortalamalara göre belirlenen TÜFE esas alınıyor.

2025 Ağustos ayı kira artış oranı ilişkin enflasyon verileri, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

Bu veriler doğrultusunda hesaplanacak olan 2025 Ağustos ayı kira artış oranı, konut kiralarında yapılabilecek en yüksek zam oranını belirleyecek.

TÜİK, geçtiğimiz dönem kira artış oranını yüzde 43,23 olarak belirlemişti.