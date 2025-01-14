2025 aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemelerin devam edip etmeyeceği araştırıyor. Aile destek ödemesi alan vatandaşlar ödemelerle ilgili gelişmeleri takip ediyor.
Aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.
2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre aile destek ödemeleri artık hesaplara yatırılmayacak.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."
2025 Yılını aile Yılı ilan edip milyonlarca Dar gelirli ailenin Az da OLSA faydalandığı Yardımı kestiler Malesef ki şuan dar gelirli insanlar Açlığa TERK edildi Bizim dar gelirli komşularımız En azından ayda bir Evlerine Bişey alabiliyordu yardım kesildi hepsi şuan ne yapacaklarını düşünüyor yazık