2025 aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor

Aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı​'ndan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre aile destek ödemeleri artık hesaplara yatırılmayacak.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık.

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."