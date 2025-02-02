2025 anneler günü ne zaman? Anneler gününün hangi güne geleceği araştırılıyor
Ülkelere göre kutlama tarihi farklı olan 2025 Anneler Gününün Türkiye’de kutlanacağı tarih merak ediliyor. Türkiye’de Anneler Günü mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.
2025'in Mayıs ayı içerisinde kutlanacak Anneler Günü için vatandaşlar şimdiden araştırmaya koyuldu.
2025 Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok anlatım bulunmakta ve bu özel gününün tarihi ülkelere göre değişiklik göstermektedir.
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü Türkiye’de her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.
Bu kapsamda 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler günü geleneği, Antik Yunan mitolojisinden çıkmıştır.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında ABD Kongresi'nin onayıyla ABD çapında genişledi.