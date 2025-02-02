2025 anneler günü ne zaman? Anneler gününün hangi güne geleceği araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Şubat 2025 17:09 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:24

Ülkelere göre kutlama tarihi farklı olan 2025 Anneler Gününün Türkiye’de kutlanacağı tarih merak ediliyor. Türkiye’de Anneler Günü mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

2025'in Mayıs ayı içerisinde kutlanacak Anneler Günü için vatandaşlar şimdiden araştırmaya koyuldu. 2025 Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok anlatım bulunmakta ve bu özel gününün tarihi ülkelere göre değişiklik göstermektedir. 2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? Anneler Günü Türkiye’de her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Bu kapsamda 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak. ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ Anneler günü geleneği, Antik Yunan mitolojisinden çıkmıştır. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında ABD Kongresi'nin onayıyla ABD çapında genişledi. İlgili Haberler Çalışan annelere müjde! 21 bin liraya kadar bakıcı desteği: Başvuru şartları belli oldu Annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakıcı desteği şartları belli oldu