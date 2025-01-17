2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav takvimi araştırılıyor

17 Ocak 2025 21:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 21:23

Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL 1. dönem sınavlarına giren vatandaşlar sınavların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu.

MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt tarihleri araştırılıyor

MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt tarihleri araştırılıyor

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL 2025 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL 2025 kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor

Liseyi açık öğretimle tamamlamak isteyen binlerce vatandaş Açık Öğretim Lisesi 2025​ AÖL 1. dönem sınavlarına girdi.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

AÖL 2025 SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx" Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adreslerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak.

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler yazılı sınavlara katılamazlar.