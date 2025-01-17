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2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav takvimi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Ocak 2025 21:16 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 21:23
2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav takvimi araştırılıyor

Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL 1. dönem sınavlarına giren vatandaşlar sınavların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu.

Liseyi açık öğretimle tamamlamak isteyen binlerce vatandaş Açık Öğretim Lisesi 2025​ AÖL 1. dönem sınavlarına girdi.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav takvimi araştırılıyor - 1. Resim

AÖL 2025 SINAV SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx" Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adreslerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav takvimi araştırılıyor - 2. Resim

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak.

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler yazılı sınavlara katılamazlar.

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Kaynak: TGRT Haber
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