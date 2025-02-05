2025 AÖL son kayıt tarihi ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının son günü belli olmuştu

05 Şubat 2025 17:47 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:49

2025 AÖL 2. dönem kayıt yaptıracak vatandaşlar kayıt tarihlerini ve sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu. Yapılan son açıklamada kayıt yenileme tarihlerinin güncellendiği duyurulmuştu.

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024 2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler, AÖL 2. dönem kayıt sürecinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

2025 AÖL SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.

Durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin de son kayıt yenileme tarihi yine 5 Şubat olarak belirlendi.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak kayıt yenileyebilir.

Öte yandan öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden e-Devlet girişi yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve ders seçimini yapabilirler.

2025 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla belirlenen okullarda yapılacak.

Ayrıca e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.