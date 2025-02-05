2025 AÖL son kayıt tarihi ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının son günü belli olmuştu
2025 AÖL 2. dönem kayıt yaptıracak vatandaşlar kayıt tarihlerini ve sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu. Yapılan son açıklamada kayıt yenileme tarihlerinin güncellendiği duyurulmuştu.
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024 2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler, AÖL 2. dönem kayıt sürecinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.
2025 AÖL SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecekler.
Durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin de son kayıt yenileme tarihi yine 5 Şubat olarak belirlendi.
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak kayıt yenileyebilir.
Öte yandan öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden e-Devlet girişi yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve ders seçimini yapabilirler.
2025 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla belirlenen okullarda yapılacak.
Ayrıca e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.