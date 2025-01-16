2025 BAĞ KUR, SSK, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödemeleri tarihi merak ediliyor

16 Ocak 2025 00:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:03

Milyonlarca emekli vatandaş emekli zam farkı ödeme takvimi ve zamlı maaş ödeneceği 2025 Ocak ayı ödeme günlerini araştırmaya koyuldu.

Hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2025 emekli promosyonları araştırılıyor

Hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2025 emekli promosyonları araştırılıyor

SSK​, Bağ Kur, tarım emeklisi yüzde 15.74 oranında zam​ aldı. Memur ve memur emeklilere ise yüzde 11.54 oranında zam​ yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK​ ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan ya da Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.

2025 ZAMLI EMEKLİ​ MAAŞI NE ZAMAN?

2025 Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Öte yandan Bağ-Kur​ emeklilik​ tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken,

4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.