2025 bedelli askerlik kaç TL oldu? Enflasyon oranıyla beraber yeni yılda bedelli askerlik ücreti değişti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:55

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak günü 10.00'da açıklanan aralık enflasyon rakamıyla beraber 2025 bedelli askerlik ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Bu sene bedelli askerlik ücreti ödeyecek olanlar kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.