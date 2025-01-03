2025 bedelli askerlik kaç TL oldu? Enflasyon oranıyla beraber yeni yılda bedelli askerlik ücreti değişti
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak günü 10.00'da açıklanan aralık enflasyon rakamıyla beraber 2025 bedelli askerlik ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Bu sene bedelli askerlik ücreti ödeyecek olanlar kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.
Enflasyon rakamının ardından memur maaşları netleşti. Memur ve emekli zamlı maaşları sonrasında ise 2025 bedelli askerlik ücretleri güncellendi.
Bu yıl binlerce kişinin yapacağı bedelli askerlik için zamlı fiyat gündemde.
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2025?
2025 yılında memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı netleşti. 2024 Temmuz zammı sonrasında ücret 217 bin 871 liraya çıkarken 2025 zammı sonrası 243.035 TL oldu.
Bedelli askerlik ücretinin net oranının önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.