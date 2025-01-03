2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Zamlı bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 21:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:40
6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından 2025 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar 2025 zamlı bedelli askerlik ücretini sorguluyor.
Memur maaş zam oranlarının belirlenmesinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 bedelli askerlik ücreti de netleşti.
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Bedelli askerlik tutarları da memur maaşlarına yapılan zamma göre belirleniyor.
Bu kapsamda 217.871,00 TL olan bedelli askerlik ücretinin 2025 yılında 243.013 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
KESİNLEŞEN RAKAMI MSB DUYURULACAK
Öte yandan kesin rakamlar, Ocak 2025'in ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Bedelli askerlik başvurusu yapacak vatandaşlar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.
Kaynak: TGRT Haber