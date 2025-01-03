2025 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Zamlı bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 21:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:40

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından 2025 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar 2025 zamlı bedelli askerlik ücretini sorguluyor.