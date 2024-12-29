2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti merak ediliyor
Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, 2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih için nefeslerini tuttu. Öte yandan 2025 bedelli askerlik ücretleri de hala en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bedelli askerlik için tarih duyurusu bekleniyor.
Yeni yıl bedelli askerlik ücreti de asker adayları tarafından merakla bekleniyor.
2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 bedelli askerlik yerleri henüz duyurulmadı.
Bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerinin 2025 Ocak ayı başında itibaren açıklanması bekleniyor.
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yapılan son değerlendirmelere göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.
2024 yılında 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 TL’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.
Ancak net rakam 2025 Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak.