2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 16:28 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:51

Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, 2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih için nefeslerini tuttu. Öte yandan 2025 bedelli askerlik ücretleri de hala en çok merak edilenler arasında yer alıyor.