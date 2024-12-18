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2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 23:25 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 23:38
2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kesinleşti

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün bedelli askerlik yerlerini açıklayacağı tarih askere gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2025​ yılının yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki yıl askerli görevlerini yerine getirecek olan er adayları bedelli askerlik​ yerlerini açıklayacağı tarihleri ve yerleri soğrulmaya başladı.

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden açıklanacak.

Ancak; yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yani 31 Aralık 2024 dâhil tamamlamaları gerekmektedir.

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2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon rakamları ile güncellenecek.

Son enflasyon rakamının 3 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından yeni ücret netleşecek.

Son olarak bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liraya yükseltilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular
2025 yılında tahmini 242.555 TL'ye ulaşacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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