2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kesinleşti

18 Aralık 2024 23:25 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 23:38

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün bedelli askerlik yerlerini açıklayacağı tarih askere gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2025​ yılının yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki yıl askerli görevlerini yerine getirecek olan er adayları bedelli askerlik​ yerlerini açıklayacağı tarihleri ve yerleri soğrulmaya başladı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden açıklanacak.

Ancak; yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yani 31 Aralık 2024 dâhil tamamlamaları gerekmektedir.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon rakamları ile güncellenecek.

Son enflasyon rakamının 3 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından yeni ücret netleşecek.

Son olarak bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liraya yükseltilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 yılında tahmini 242.555 TL'ye ulaşacak.