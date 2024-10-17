2025 Berat Kandili tarihi belli oldu

17 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:01

Diyanet İşleri Bakanlığının açıkladığı takvim sonucunda Berat Kandili tarihi belli oldu. Bununla birlikte vatandaşlar Berat Kandili ne zaman sorusun sormaya başladı.

Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu

Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu

Diyanet İşleri Bakanlığı, 2025​ yılı için kandil günleri tarihlerini açıkladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu günler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar da Berat Kandili​ ne zaman, kandil günleri ne zaman sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığının açıkladığı dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi de belli oldu. Berat kandili Şaban​ ayının 14. gününü 15. güne bağlayan bir gece.

Buna göre 2025 yılında Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NE?

Berat gecesi İslam dünyası için oldukça önemli bir yere sahip. Bu kandil ibadetlerin yapıldığı, sevapların daha çok yazıldığı ve Allah'ın rahmetinin bol bir gece olduğuna inanılıyor.

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e tamamen indirildiği gece olarak ifade ediliyor.

Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü ve değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan kıyamete kadar Kur'an'ın korunacağı da tüm İslam dünyasına duyuruldu.

BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Berat Kandili'nde Müslümanlar için ibadetlerin gerçekleştiği bir gün. Bu gecede yapılacaklar şu şekilde sıralanabilir:

Kur'an okumak ve okuyanları dinlemek, Namaz kılmak, Gün boyu salavat getirmek, Günahlar için af dilemek, Oruç tutmak, Kaza ve nafile namazlarını kılmak, İhtiyaç sahiplerine sadaka vermek, aç kişileri ve hayvanları doyurmak.

2025 DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç ayların başlangıcı: 1 Ocak Çarşamba Regaip Kandili: 2 Ocak Perşembe Miraç Kandili: 26 Ocak Pazar Berat Kandili: 13 Şubat Perşembe Ramazan başlangıcı: 1 Mart Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar Kurban Bayramı 1. günü: 6 Haziran Cuma Mevlid Kandili: 3 Eylül Çarşamba Üç Ayların başlangıcı: 21 Aralık Pazar Regaip Kandili: 25 Aralık Perşembe