2025 DGS sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor

27 Kasım 2024 23:36 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 00:02

2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen vatandaşlar 2025 DGS sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2025​ sınav takviminin açıklanmasının ardından gözler DGS​ sınavı ve başvuru tarihlerine çevrildi.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavların takvimini duyurdu.

Buna göre DGS 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları kullanılarak sınava giren adayların yerleştirmede esas alınacak ve DGS puanları hesaplanacak.

2025 DGS sınav sonuçları ise 11 Eylül​ tarihinde açıklanacak.