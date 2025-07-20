2025 Dikey Geçiş DGS tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı, Türkiye'deki tüm illerde ve Lefkoşa'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlendi.

252 bin 685 adayın başvurduğu sınavın ardından DGS tercih tarihleri ve kılavuz merak konusu oldu.

DGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav geride kalırken DGS tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış tercihler ise 18 ile 24 Eylül’de tamamlanmıştı.

Bu kapsamda 2025 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması beklenirken, tercih sürecinin 21 Ağustos'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Öte yandan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da erişime açıldı.

Adayla 30 Temmuz 2025 tarihine kadar temel soru kitapçığını görüntüleyebilecek.