2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihi ve sınav tarihleri araştırılıyor

06 Şubat 2025 17:30 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:43

2025 DGS başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek isteyen vatandaşlar Google’da araştırmaya koyuldu. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen vatandaşlar DGS sınav sürecimi merak ediyor.

Sahte dermatolog kadınların hayatını kararttı! Botoksla zehirledi, görme kaybı yaşayan da var

Sahte dermatolog kadınların hayatını kararttı! Botoksla zehirledi, görme kaybı yaşayan da var

2 yıllık eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen vatandaşlar için DGS başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav günü ve sonuç tarihi tek tek açıklandı.

DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS için başvuru işlemleri 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

2025 DGS başvuru ücreti ise henüz belli olmadı.

DGS 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2025 DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

Öte yandan DGS 2025 sınav sonuçları ise 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.