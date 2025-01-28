2025 e-Devlet TOKİ başvuruları ne zaman? 250 bin sosyal konut projesi takvimi araştırılıyor
TOKİ 250 bin konut müjdesinin ardından binlerce vatandaş TOKİ e-Devlet başvuru tarihlerini ve başvuru sürecini merak ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor.
TOKİ 250 bin konut projesine başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planını araştırmaya koyuldu.
2025 E-DEVLET TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı henüz belli olmadı.
Öte yandan proje kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde inşa ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk." demişti.