2025 e-Devlet TOKİ başvuruları ne zaman? 250 bin sosyal konut projesi takvimi araştırılıyor

28 Ocak 2025 17:01 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:23

TOKİ 250 bin konut müjdesinin ardından binlerce vatandaş TOKİ e-Devlet başvuru tarihlerini ve başvuru sürecini merak ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

2025 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ başvuru şartları ve illeri merak ediliyor

2025 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ başvuru şartları ve illeri merak ediliyor

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

TOKİ 250 bin konut projesine başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planını araştırmaya koyuldu.

2025 E-DEVLET TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı henüz belli olmadı.

Öte yandan proje kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde inşa ediliyor.