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 | Erdem Avsar

2025 e-YDS 9 sınavı ne zaman başvuruları başladı mı?

ÖSYM, e-YDS 2025/9 İngilizce sınavının başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Adaylar kontenjan ve başvuru detaylarını merak ediyor.

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2025 e-YDS 9 sınavı ne zaman başvuruları başladı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 18:22

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na hazırlanan adaylar için beklenen duyuru yapıldı.

, 9 sınavına ilişkin takvimi ve koşullarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

e-YDS 2025/9 sınavı, 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak ve adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025 e-YDS 9 sınavı ne zaman başvuruları başladı mı?

E-YDS BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Sınava başvurular, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 14 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi olan `https://odeme.osym.gov.tr` adresi üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Başvuru işlemi, sınav ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak.

e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olan sınav için kontenjanlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Ankara için 4 bin 376, İstanbul için 455, İzmir için 120 ve Adana için 316 kişilik kontenjan ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

e-YDS 2025/9 ne zaman yapılacak?
e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 tarihinde yapılacaktır. Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
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