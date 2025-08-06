2025 e-YDS 9 sınavı ne zaman başvuruları başladı mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na hazırlanan adaylar için beklenen duyuru yapıldı.

ÖSYM, 2025 e-YDS 9 sınavına ilişkin takvimi ve başvuru koşullarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak ve adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Sınava başvurular, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 14 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi olan `https://odeme.osym.gov.tr` adresi üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Başvuru işlemi, sınav ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak.

e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olan sınav için kontenjanlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Ankara için 4 bin 376, İstanbul için 455, İzmir için 120 ve Adana için 316 kişilik kontenjan ayrıldı.