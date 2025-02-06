2025 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağı araştırma konusu oldu
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sonuçlarının bir süredir açıklanmamasının ardından sınava girip tercihte bulunan vatandaşlar 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercih işlemleri 16 ile 27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
2025 EKPSS sonuçları için geri sayım devam ediyor.
2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi takvimine göre belirlenecek tercih sonuçlarının genellikle birkaç hafta sonra açıklanması beklenir.
ÖSYM tarafından 2025 EKPSS tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
2025 EKPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak kadrolara yerleştirilecek.
Birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak.