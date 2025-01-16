2025 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzları yayınlandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

16 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:53

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı, bununla birlikte atama sürecinin detayları da belli oldu. Vatandaşlar EKPSS tercih sürecini araştırmaya koyuldu.