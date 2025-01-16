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2025 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzları yayınlandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:53
2025 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzları yayınlandı

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı, bununla birlikte atama sürecinin detayları da belli oldu. Vatandaşlar EKPSS tercih sürecini araştırmaya koyuldu.

EKPSS​ sınavına katılan adaylar sonuçlarını görüntülemiş ancak alım için tercih​ süreci başlatılmamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıla girerken 2025 yılında 1830 engelli vatandaşın istihdam​ edileceğini açıkladı.

2025 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzları yayınlandı - 1. Resim

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir.

Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2025 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzları yayınlandı - 2. Resim

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, aşağıda yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir.

Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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Kaynak: TGRT Haber
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