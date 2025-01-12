2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin kaç lira olacağı araştırılıyor
Milyonlarca emekli vatandaş bayramda yatacak bayram ikramiyesinin tutarı ve yatırılacağı tarihi merak ediyor. Bayram öncesi yatırılan ikramiyeler, emekliler için bayram öncesi küçük de olsa bir rahatlamaya sebep oluyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilere bayram öncesi bir ödeme yapılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı ise araştırma konusu oldu.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılında da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri bayramdan bir hafta önce tamamlanmıştı.
2025 yılında da ikramiyelerin Mart ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Ödeme tarihine ilişkin kesin bilgiler ise resmi açıklamalar doğrultusunda tam olarak netleşecek.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 yılında bayram ikramiyelerine 500 TL’lik bir artış yapılabileceği iddia ediliyor.
Beklenen artış gerçekleşirse Ramazan Bayramı için emeklilere 3 bin 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılması bekleniyor.
Ancak konuya dair henüz net bir resmi açıklama yapılmadı.