2025 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor

05 Şubat 2025 21:53 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:10

TÜİK 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda ocak ayı itibarıyla evde bakım parası 10 bin 125 liraya yükseldi. 2025 zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih ise araştırma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ödeme takvimi ve zamlı maaş merak ediliyor.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?

2025 Ocak zammı ile birlikte evde bakım maaşında yüzde 11,54 oranında artış yaşadı.

Bununla birlikte Ocak ve Haziran döneminde geçerli yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye çıkarıldı.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren vatandaşların hesaplarına geçiyor.

Bu kapsamda 2025 evde bakım maaşı Şubat ayı ödemelerinin de zamlı olarak yatması bekleniyor.