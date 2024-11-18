2025 hac ek kontenjanların ne zaman başlayacağı ve oda ücretleri duyuruldu

18 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:25

2025 yılında hacca gitmek isteyenleri heyecan sararken Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıtların tamamlandığı duyurdu. Ek kontenjanların başlayacağı tarihi merak edildi. Binlerce kişinin beklediği 2025 hac ek kontenjan duyurusuyla beraber oda ücretleri de yeniden gündeme geldi.

Bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar kayıt sürecini tamamladı.

Boş kalan kontenjanlar için tarih Diyanet İşleri Başkanlığı​ tarafından bekleniyordu. Buna göre vatandaşlar 2025 hac ek kontenjan hakkı ile hacca gitmeye hak kazanabilecek.

HAC EK KONTENJANLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre hac ek kontenjan kayıtları 21 Kasım ile 29 Kasım aralığında gerçekleşecek.

21 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detayların duyurulması bekleniyor.

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI HAC 2025 KILAVUZU

HAC 2025 KONAKLAMA VE ODA FİYATLARI 2025

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre 1 kişi için konaklama ücreti belli oldu.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

Kılavuzda "2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır." ifadeleri de yer aldı.

2025 HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHİ

29 Nisan – 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası gidişler gerçekleşirken 11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arasında dönüş yolculukları başlayacak.