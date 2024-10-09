2025 hac kuralarının kasım ayında çekilmesi öngörülüyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:53

Hac kayıt yenileme işlemleri yeniden erişime açılmasıyla vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini 11 Ekim Cuma gününe kadar yapabilecek. Bu gelişmenin ardından 2025 hac kuralarının çekileceği tarih merak konusu oldu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı​ Hac​ ve Umre​ Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirmesiyle 2025 hac kuraları için araştırmalar hız kazanmaya başladı. 2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl hac kura çekimleri 2 Kasım’da gerçekleşmişti. Bu kapsamda ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının 2025 Hac kuralarının, kasım ayında yapılması bekleniyor. HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 2025 hac kuraları çekildikten sonra sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İlgili Haberler Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları tekrar erişime açıldı