2025 hac ön kayıt işlemlerinin sona ereceği tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 08:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 08:08

2025 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda hacı adaylarının katılımı ile tamamlandı. Hacı olmaya hak kazanan vatandaşlar için kesin kayıt işlemleri devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 2025 hac kura sonuçları e-Devlet’te erişime açıldı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirme fırsatı yakalayacak. HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? Hacı olmaya hak kazanan vatandaşların kesin kayıt işlemleri 4 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Hac kayıtları, 15 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek. HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Kesin kayıt işlemleri için izlenecek adımlar şu şekildedir; 1.e-Devlet portalına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapınız. 2.Arama kısmına “Hac İşlemleri” yazınız. 3.Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız. 4.Ardından “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum.” alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız. İlgili Haberler TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi Silah kaçakçılarına Mercek-27 operasyonu! 2274 silah ele geçirildi Bitcoin ABD seçimleri sonrası tarihi rekor kırdı! 7 Kasım Bitcoin fiyatı belli oldu