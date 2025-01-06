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2025 hurda araçlarda ÖTV indirimi ne zaman? Hurda araç teşviki şartları araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:58
2025 hurda araçlarda ÖTV indirimi ne zaman? Hurda araç teşviki şartları araştırılıyor

Meclis’e sunulan 2000 model altı araçlar için çıkarılması planlanan ÖTV muafiyeti yasasına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hurda araç teşviki ile 25 yaş üstü araçlara ÖTV indirimi teklifi, MHP milletvekilleri tarafından geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi olarak sunulmuştu.

2000 model altı hurda araç ÖTV indirimi teklifi vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

2025 hurda araçlarda ÖTV indirimi ne zaman? Hurda araç teşviki şartları araştırılıyor - 1. Resim

2025 HURDA ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ ÇIKACAK MI?

Konunun uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre yasanın mevcut teklif haliyle çıkması uzak bir ihtimal.

Bu şekilde devletin büyük bir miktar ÖTV’den vazgeçmesi gerekiyor, bunun şu ekonomik durumda olması ise pek olası gözükmüyor.

Ayrıca yasa teklifiyle ilgili de henüz bir gelişme kaydedilmedi.

2025 hurda araçlarda ÖTV indirimi ne zaman? Hurda araç teşviki şartları araştırılıyor - 2. Resim

AĞIR HASARLI ARAÇ TEKLİFİ

Öte yandan yeni verilen bir teklifte ise trafik kazası veya doğal afet sonucu zarar görerek ağır hasarlı olduğu tespit edilen kullanılamaz duruma gelen araçların onarımı yapılarak yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması talep edildi.

Onarımı sağlanan araçların onarım maliyetlerinin düşürülmesi adına hava yastığı, emniyet kemeri gergisi ve benzeri hayati önem taşıyan parçaların teknolojiyi suiistimal ederek basit hile yöntemleriyle işlevsiz ve hatalarının görünmez hale getirildiği biliniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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