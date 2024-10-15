2025 Kurban Bayramı'nın idrak edeceği tarih belli oldu

15 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:34

2025 Kurban Bayramı’nın tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi ile birlikte, yeni yılda idrak edecek olan Kurban Bayramı tarihi belli oldu.

Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu

Recep ayıyla başlayacak olan 2025 üç aylar tarihi belli oldu

Kurban Bayramı​ Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark sebebiyle her yıl bir önceki seneye göre 10-11 gün daha erken kutlanıyor. Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarihi merak ediyor.

2025​ KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı​ tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

2025 KURBAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

Diyanet’in yayınladığı 2025 yılı dini günler takvimine göre; 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı’nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle 9 gün tatil olması öngörülmüyor. Buna göre; 4 gün sürecek olan bayram 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edecek.