2025 KYK bursu ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

09 Aralık 2024 08:47 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:50

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025 KYK burs ve kredi zam oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla netlik kazandı. Gençlerle Buluşma programında yapılan duyuruyla, milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haber geldi.

KYK bursu ne kadar oldu? Öğrencilere verilecek burs miktarı açıklandı

KYK bursu ne kadar oldu? Öğrencilere verilecek burs miktarı açıklandı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi ücretleri, 2025​ yılı için zamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, “Gençlerle Buluşma” programında yeni zam​ oranını duyurdu. Mevcut 2 bin TL olan burs miktarı, Ocak 2025 itibarıyla 3 bin TL’ye yükseliyor.

2025 KYK BURSU​ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeniden düzenlendi. Mevcut 2 bin TL olan burs ücreti, 3 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış, Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMANN YATACAK?

Zamlı KYK burs ve kredileri, Ocak ayından itibaren lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki tüm öğrencilere 3 bin TL olarak ödenecek.