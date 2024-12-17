2025 LGS başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimi merak ediliyor

17 Aralık 2024 19:21 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:25

Ortaöğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin lise eğitimi için gireceği 2025 LGS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı takvimini öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor.

Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde

Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde

2025​ yılında resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, proje okulları, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci almak amacıyla yapılacak Merkezi Sınav tarihi belli oldu.

2025 LGS​ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS sınavı 15 Haziran​ 2025 tarihinde uygulanacak.

Ancak 2025 LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

2024 yılı sınavı için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Başvuruların yine yakın tarihlerde yapılması bekleniyor.

LGS SINAVI KAÇ OTURUM, SORU DAĞILIMI NASIL?

2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek bu kapsamda ilk oturum 09:30'da 75 dakika olarak, ikinci oturum 11:30'da 80 dakika olarak uygulanacak.

Birinci Oturum Sözel Alan Soru Dağılımı: Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, Yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacak.

İkinci Oturum Sayısal Alan Soru Dağılımı: Matematik 20 soru, Fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşacak.