2025 MEB 2. il içi atama ve tayin sonuçları açıklandı mı?

Bu yıl ilk kez devreye alınacak sistemde, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan okullarda boş norm kadro oluşmasıyla atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre atamalar tamamlanacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atamaları gerçekleşti.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu, MEB’in resmi sitesi personel.meb.gov.tr adresinden yapıldı.

Sonuçlar, kullanıcı adı ve şifre ile MEBBİS ekranından sorgulanabilecek.

Öte yandan ilişik kesme işlemleri ise 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gerçekleşecek.