2025 MEB-EKYS başvuru takvimi belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:27

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. MEB bünyesinde yönetici olmak isteyenler için kritik öneme sahip bu sınavın detayları açıklandı.