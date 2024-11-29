2025 MEB-EKYS başvuru takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. MEB bünyesinde yönetici olmak isteyenler için kritik öneme sahip bu sınavın detayları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçimi için gerçekleştiriliyor. İşte 2025 MEB-EKYS başvuru tarihleri ve sınav detayları...
2025 MEB-EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 MEB-EKYS başvuruları, 15 Ocak - 21 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
2025 MEB-EKYS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 21 Mart 2025 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.