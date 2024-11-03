2025 memur ve emekli maaşı enflasyon rakamları öncesi merak ediliyor

03 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:53

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2025 memur ve emekli maaşının geleceği son rakam, yarın açıklanacak olan 4 aylık enflasyon farkı öncesinde merak ediliyor. Vatandaşlar emekli maaşının hesaplama yöntemini araştırıyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala, memurlar ve emekliler için yapılacak zam oranları da merakla bekleniyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen enflasyon​ verileri, yarın açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranıyla birlikte daha da netleşecek. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur​ ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları kesinleşecek.

Kulislerde dolaşan tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 11,3 oranında bir zam beklentisi bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, doğrudan son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

Haziran-Eylül döneminde kaydedilen enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak gerçekleşmiş durumda. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi durumunda, dört aylık enflasyon oranı yüzde 11’e ulaşacak. Bu da, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 11’lik bir zammın kesinleşebileceğine işaret ediyor.

Zam oranları, önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları ile birlikte şekillenecek ve nihai oran Ocak 2024 itibarıyla maaşlara yansıyacak.

EMEKLİ​ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için E–Devletten ulaşılabilecek aylık bilgisiyle bu hesabın kolayca yapılması mümkün.

E-Devlete giren emekliler arama bölümüne "emekli aylık bilgisi" yazarak emekliliklerine göre Bağ-Kur'lu iseler "4B Emekli Aylık Bilgisi", SSK'lı iseler "4A Emekli Aylık Bilgisi" linkine tıklayarak aylıkları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. Vatandaşlar bu linkten erişebilecekleri detaylı emekli aylık bilgisi üzerinden zamlı maaşlarını hesaplayabilirler.