2025 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şehre çıktı? Büyük İkramiye kazanan numaralar belli oldu

31 Aralık 2024 23:43 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 23:44

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleştirildi. Çekilişin sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bilet numaralarını aratmaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar da belli oldu.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 3 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango bilet sorgulama ve ikramiye kazanan numara nasıl öğrenilir?

Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango bilet sorgulama ve ikramiye kazanan numara nasıl öğrenilir?

Milli Piyango​ 2025 yılbaşı​ çekiliş​ sonuçları saat 23.30’da yapılan çekiliş ile belli oldu.

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ikramiye​ isabet eden ve kazandıran rakamlar, sıralı tam liste ile açıklandı.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN İLLER BELLİ OLDU?

Büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete isabet etti.

İsabet eden biletlerin Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı duyuruldu.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango 2025 çekilişinde 600 milyonluk büyük ikramiye kazanan biletin numarası "1052448" oldu.

Öte yandan amorti rakamlar ise 2 ve 7 olarak belirlendi.