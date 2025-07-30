2025 MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Türkiye'nin pek çok ili için MSB işçi alımı kapsamında 3 bin 97 yeni personel istihdamı başvuruları İŞKUR üzerinden 29 Temmuz tarihinde sona erdi.
Başvurularını tamamlayan adaylar kura çekimlerinin yapılacağı tarihi soruşturmaya koyuldu.
Başvurular, İŞKUR üzerinden 25 ile 29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.
2025 MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.
Kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Başvuru yapacak adayların ilan şartında belirtilen; lisans mezuniyet şartlılarda 2024 yılı KPSS P3, ön lisans mezuniyet şartlılar için de 2024 yılı KPSS P93’ten en az 60 puan almış olmaları gerekli tutuldu.