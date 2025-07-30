2025 MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Türkiye'nin pek çok ili için MSB işçi alımı kapsamında 3 bin 97 yeni personel istihdamı başvuruları İŞKUR üzerinden 29 Temmuz tarihinde sona erdi.

Başvurularını tamamlayan adaylar kura çekimlerinin yapılacağı tarihi soruşturmaya koyuldu.

MSB 3 BİN 97 İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Başvurular, İŞKUR üzerinden 25 ile 29 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.

2025 MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Kura çekimi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların ilan şartında belirtilen; lisans mezuniyet şartlılarda 2024 yılı KPSS P3, ön lisans mezuniyet şartlılar için de 2024 yılı KPSS P93’ten en az 60 puan almış olmaları gerekli tutuldu.