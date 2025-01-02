2025 MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı merak ediliyor

02 Ocak 2025 18:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:34

Milli Savunma Üniversitesi 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak.

Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı

Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı

2025 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve başvurular başladı.

23 Şubat'ta yapılacak olan MSÜ sınavına katılacak adaylar başvuru kılavuzuna göre Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvuru da bulunabilecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025 MSÜ kılavuzunda yer alıyor.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru ücreti 450 TL oldu.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.