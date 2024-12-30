2025 MTV ne kadar oldu? Vergi, harç ve cezalar arttırıldı

30 Aralık 2024 21:39 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:58

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 499 TL’ye, en yüksek ise 230 bin TL’ye çıkacak.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2025 vergi​ ve harçlar yeniden değerleme oranı​ yüzde 43,93 oranında belirlendi.

Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2025 MTV NE KADAR OLDU?

2025 en düşük MTV 499 lira; en yüksek ise 230 bin lira oldu.

Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.

Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si ise 10 bin 112 liraya çıkacak.

VERGİ DİLİMLERİ 2025

Öte yandan 2025 vergi dilimleri de belli oldu.

Bu kapsamda 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15,

330 bin TL’ye kadar olan gelirden yüzde 20,

800 bin TL’ye kadar olan gelirden yüzde 27,

4 milyon 300 bin TL’ye kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.