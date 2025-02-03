2025 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınavı başvuru şartları merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 18:50 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 19:04
Özel Güvenlik Görevlisi 2025 ÖGG sınavına sayılı günler kala sınava girecek vatandaşlar sınav tarihlerini ve sınav sürecini merak ediyor. 2025 ÖGG sınav takvimi Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi 2025 ÖGG sınavına girecekleri şimdiden sınav heyecanı sardı.
2025 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik Görevlisi 2025 ÖGG sınavı, 9 Şubat Pazar günü yapılacak.
113. Özel Güvenlik ÖGG Temel Eğitim sınavı ile birlikte 89. Yenileme Eğitim sınavı da aynı gün gerçekleşecek.
Adaylar, sınav takvimiyle birlikte başvuru şartlarını sorgulamaya başladı.
ÖGG 2025 SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi başvuru şartları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
Temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
Kaynak: TGRT Haber