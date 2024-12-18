2025 ÖTV’si araç limiti ne kadar olacak? ÖTV’siz araç alma hakkı yüzde 90 ve üzeri engelliler için geçerli

18 Aralık 2024 22:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 22:33

Engelli araç limiti ve fiyatları 2025 yılında yeniden değerleme oranı vatandaşın en çok araştırdığı konular arasına girdi. Bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin ÖTV muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Benzine zam geldi! İşte 14 Aralık'tan itibaren yeni fiyat: Sırada ÖTV var

Benzine zam geldi! İşte 14 Aralık'tan itibaren yeni fiyat: Sırada ÖTV var

Araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli olan ÖTV muafiyetlinde yeni limitler belli oldu.

2025 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi.

2025 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin ÖTV muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ İÇİN YÜZDE 90 ŞARTI

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engelli durumda olan vatandaşlar için geçerli oluyor.

Söz konusu vatandaşlar motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri yeniden belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.

Yani 4 Kasım itibarıyla satış liste fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir araç engelli raporuyla 767 bin 652 TL’lik yüzde 80 ÖTV’den ve 3 bin 513 TL’lik MTV’den muaf olarak 1 milyon 309 bin TL’ye satın alınabiliyor.