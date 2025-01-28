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2025 PTT memur alımı tarihi ve şartları araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 19:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:18
2025 PTT memur alımı tarihi ve şartları araştırma konusu oldu

2025 PTT personel alımlarına dair açıklamalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Alımlarla ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan gelecek resmi açıklamada.

PTT, genellikle yazılı sınav ve mülakat yöntemleriyle personel alımlarını gerçekleştiriyor.

2025 yılında yapılacak alımlarla ilgili de gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

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PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

PTT’nin 2025 personel alımıyla ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.

Geçmişte olduğu gibi, personel alımları için önce TBMM’de bütçe onaylarının tamamlanması, ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak duyurularla başvurular alınmaya başlanacak.

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurular yapılmaktadır.

Sınavlar için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Başvuruların ardından, aday olan vatandaşlar yazılı sınav ve mülakat süreçlerine tabii tutuluyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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