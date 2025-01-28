2025 PTT memur alımı tarihi ve şartları araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

28 Ocak 2025 19:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 20:18

2025 PTT personel alımlarına dair açıklamalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Alımlarla ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan gelecek resmi açıklamada.