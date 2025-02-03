2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor

03 Şubat 2025 21:42 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 22:06

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 2025 yılında verileceği miktar merak ediliyor. Emekli vatandaşlar 2025 bayram ikramiyesine yapılacak zammı araştırmaya koyuldu.

Bayram ikramiyesi son olarak geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi şimdiden merak ediliyor.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli vatandaşlar 2025 bayram ikramiyesine yapılacak zammı araştırıyor.

Ocak ayında yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı dikkate alınırsa 2025 ikramiye tutarı 3 bin 472 TL'ye yükselecek.

Enflasyon tutarı olan 44,38'lik zam oranı uygulanırsa ise 2025 emekli ikramiyesi 4 bin 331 TL'ye yükselecek.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİN NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor.

2025 Ramazan bayramı ikramiyesi için ödemelerin de bu kapsamda 24 ile 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.