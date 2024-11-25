2025 Ramazan ne zaman başlayacağı merak ediliyor

25 Kasım 2024 23:00 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:03

11 ayın sultanı olarak bilinen 2025 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan ayının başlayacağı tarih şimdiden araştırılmaya başlandı.

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Bu sene yeni yılın ilk günü aynı zamanda hayırlı aylar olan üç ayların da başlangıcı olacak.

Yani 1 Ocak 2025 günü Recep Ayı başlayacak. Recep ayının ardından da Şaban ve Ramazan Ayları idrak edilecek.

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih de belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona eriyor.