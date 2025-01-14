2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi
2025 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de 2025 sicil affı haberleri oldu. Borcu olan birçok kişi sicil affı gelip gelmeyeceğini araştırmaya koyuldu.
2022 yılında uygulamaya giren sicil affından, 10 milyondan fazla kişi faydalanmıştı, bu aftan bir kez daha yararlanmak isteyen vatandaşlar 2025 sicil affı çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.
2025 SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?
Sosyal medyada, sık sık sicil affının çıkacağı ve kredi puanı düşük olan kişilerin notlarının yükseltileceği iddiaları gündeme geliyor.
Ancak, 2025 sicil affına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
SİCİL AFFI NEDİR?
Çeşitli nedenlerle kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara liste olarak bilinen listelere takılırlar.
Kredi sicil affı, kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listelerden kaldırılmasını sağlar.