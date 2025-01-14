Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi

2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:20
2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi

2025 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de 2025 sicil affı haberleri oldu. Borcu olan birçok kişi sicil affı gelip gelmeyeceğini araştırmaya koyuldu.

2022 yılında uygulamaya giren sicil affından, 10 milyondan fazla kişi faydalanmıştı, bu aftan bir kez daha yararlanmak isteyen vatandaşlar 2025 sicil affı çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi - 1. Resim

2025 SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?

Sosyal medyada, sık sık sicil affının çıkacağı ve kredi puanı düşük olan kişilerin notlarının yükseltileceği iddiaları gündeme geliyor.

Ancak, 2025 sicil affına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi - 2. Resim

SİCİL AFFI NEDİR?

Çeşitli nedenlerle kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara liste olarak bilinen listelere takılırlar.

Kredi sicil affı, kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listelerden kaldırılmasını sağlar.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...