2025 sicil affı çıkacak mı? Vatandaşlar gözünü sicil affı haberlerine çevirdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:20

2025 yılının gelmesiyle birlikte vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de 2025 sicil affı haberleri oldu. Borcu olan birçok kişi sicil affı gelip gelmeyeceğini araştırmaya koyuldu.