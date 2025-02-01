2025 Survivor 31 Ocak eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Şubat 2025 00:33 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:55
2025 Survivor’da dokunulmazlık için kıyasıya yarışmalar devam ediyor. Survivor’da bu akşamda dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın bugünkü eleme adayı da merak edilenler arasında yer aldı.
31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan Survivor'da All Star ve Gönüllüler takımı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam etti.
Survivor'da hafta boyu ödül ve dokunulmazlık oyunları için yine kıyasıya mücadele verildi.
31 OCAK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 8-12’lik skorla Gönüllüler takımı kazandı.
All Star takımından haftanın ikinci eleme adayı seçildi.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
31 Ocak bölümünde dokunulmazlık oyununun sonunda eleme adayı Zeynep oldu.
Survivor'ın dünkü bölümünde ise eleme adayın Serenay Aktaş olmuştu.
Kaynak: TGRT Haber