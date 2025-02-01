2025 Survivor 31 Ocak eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Şubat 2025 00:33 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:55

2025 Survivor’da dokunulmazlık için kıyasıya yarışmalar devam ediyor. Survivor’da bu akşamda dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın bugünkü eleme adayı da merak edilenler arasında yer aldı.